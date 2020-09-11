Пятница явно не задалась у жительницы Москвы. Она отдыхала в своей квартире, как внезапно на нее обрушился потолок — а вместе с ним строитель, который делал ремонт в квартире выше. Сейчас девушка в шоке и с трудом пытается осознать, что произошло.

Все случилось в квартире на Печатниковом переулке. На четвертом этаже трудился рабочий, на третьем отдыхала девушка. Внезапно часть перекрытий обрушилась, утащив за собой ремонтника.

Девушке сейчас сложно отойти от шока. Она рассказала «360», что просто лежала на диване — и вдруг на нее свалилась люстра и куски бетона.

«Это моя комната. Я лежала тут и на меня все это рухнуло», — рассказала ошарашенная москвичка.

На видео, попавшее в распоряжение «360», запечатлены крупные куски перекрытий, которые усеяли пол квартиры на третьем этаже. Они продавили диван, на котором лежала москвичка. А в потолке квартиры зияет огромная дыра.

Пока не понятно, как так получилось, что перекрытия обвалились. Пострадали двое — и девушка, и строитель. У москвички диагностировали сотрясение мозга.

Ранее обрушение потолка произошло в башкирской школе №7. Перекрытия обвалились в спортивном зале. Школьники находились в этот момент на других уроках, поэтому никто не пострадал. Прокуроры выясняют причины случившегося.

Еще один подобный случай произошел в Самаре. Там обрушилась несущая стена трехэтажного дома на Галактионовской улице. Всех жильцов эвакуировали и разместили в пункте временного проживания. Пострадавших нет.