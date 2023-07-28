Эксклюзив 28 июля 2023, 17:09 «Потолки прогнулись». Взрыв в Таганроге прогремел во дворе музея Источник «360»: взрыв в Таганроге прогремел во дворе музея Алфераки Marjan Blan / Unsplash

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Взрыв в Таганроге прогремел во дворе историко-краеведческого музея Алфераки, рассказала «360» сотрудница находящегося рядом кафе. По ее словам, в результате ЧП в заведении «прогнулись потолки».

Собеседница отметила, что взрыв было очень хорошо слышно, однако что именно случилось — никто не знал.

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«Конечно [слышали], у нас потолки прогнулись. Все хорошо, все целы, что-то прилетело. Во дворе музея Алфераки. Рядом с нами», — рассказала сотрудница кафе.

По предварительным данным, в центре Таганрога взорвалась ракета, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он уточнил, что все случилось у дома 22 на Лермонтовском переулке.

Глава региона подчеркнул, что в результате ЧП никто не погиб, однако есть пострадавшие. Минимум 15 человек с легкими ранениями из-за разбившихся стекол обратились за медицинской помощью. На месте работают представители экстренных служб, врачи оказывают раненным помощь, а власти уточняют информацию о нанесенном ущербе. Губернатор призвал людей доверять только проверенным источникам информации.