Поток ветра сорвал крышу школы в Оренбургской области

Сильный ветер сорвал крышу школы в поселке Новоорск Оренбургской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

МЧС направляли уведомления жителям региона о неблагоприятных погодных условиях. Сила ветра достигла 23 метров в секунду. Также одним территории области прошли ливни и грозы. В ближайшие сутки погода не нормализуется, передала Pravda.ru.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. Там пройдут дожди, грозы и град. Порывы ветра достигнут ветра будут достигать 15-25 метров в секунду, в некоторых районах — 25 метров в секунду.