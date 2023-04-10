Происшествия 10 апреля 2023, 19:01 Потерпевший по делу о насилии бойца ВСУ над людьми опознал его в суде ТАСС: потерпевший по делу о насилии военного ВСУ над гражданскими опознал его в суде

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Южный окружной военный суд начал допрашивать потерпевшего по делу военного ВС Украины Антона Чередника, которого обвинили в насилии над гражданскими. Потерпевший Сергей Поцелуев опознал мужчину как военнослужащего, стрелявшего в его друга, сообщил ТАСС.

«Да, это он, тот военнослужащий, который давал команды, который убил Пискунова», — заявил потерпевший.

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По словам Поцелуева, 27 марта 2022 года он вместе с Пискуновым в Мариуполе направлялся домой, когда их остановили военнослужащие ВСУ. Украинские бойцы начали стрелять в воздух, также «была команда ложиться». После этого Поцелуев и Пискунов легли на землю.

«Дулом автомата ткнул мне в лицо. Потом этот военнослужащий с Пискуновым начал общаться, и тут этот военный с одной руки два раза выстрелил», — уточнил он.

В Ростове-на-Дону рассматривают дело бывшего морского пехотинца ВСУ Антона Чередника. Мужчину подозревают в убийстве жителя пригорода Мариуполя за неправильное произношение слова на украинском языке. Бывший морпех признал свою вину в преступлении.