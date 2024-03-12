Эксклюзив 12 марта 2024, 11:27 Потерявшую ребенка молодую москвичку нашли мертвой под окнами многоэтажки Shot: потерявшую ребенка женщину нашли мертвой под окнами дома в Москве

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Тело молодой москвички обнаружили под окнами дома в районе Некрасовка, рядом в сугробе был мужчина с тяжелыми травмами. О ЧП сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, погибшую осудили в декабре 2023-го за причинение смерти по неосторожности маленькой дочери.

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Летом 2022 года женщина оставила в комнате с собакой трехмесячного младенца. Пес прыгнул на кровать, где лежала девочка, и опрокинул ее — ребенок упал на пол, ударившись затылком. В больнице у него выявили закрытую черепно-мозговую травму. Жизнь пострадавшей спасти не удалось. На мать позже возбудили уголовное дело и приговорили к ограничению свободы на 10 месяцев, пояснил собеседник Shot.

Накануне, 11 марта, тело женщины нашли возле подъезда дома. Рядом находился мужчина — он лежал в сугробе. По данным канала, с повреждением спины и торакальной травмой его доставили в больницу.

По информации источника «360», мужчина находится в отделении сосудистой хирургии. Его поместили в реанимацию.

Приятельница пострадавшего в комментарии «360» уточнила, что в Москву он переехал из Калуги, где работал тренером по бодибилдингу. С женщиной, которую нашли мертвой 11 марта, мужчина познакомился уже после смерти ее ребенка. Это была не его дочь, подчеркнула собеседница «360».

«В сентябре он говорил, что несколько месяцев как с ней познакомился. Зимой пару раз приезжал, один из них, как раз с девушкой, но так и не познакомились из-за того, что они ангину подхватили. Обещал еще приехать и обязательно встретиться. Говорил, она сильно его моложе», — добавила она.

По ее словам, после случившегося остается надеяться на чудо, чтобы пострадавший поправился.

«Ужасно! Как он с этим будет жить», — с сожалением добавила подруга мужчины.