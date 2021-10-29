Потерявший семью в «Зимней вишне» прокомментировал приговор фигурантам

Игорь Востриков, потерявший семью во время трагедии в «Зимней вишне», в разговоре с NEWS.ru прокомментировал приговор фигурантам. При пожаре в кемеровском ТРЦ в марте 2018 года погибли жена, трое детей и сестра Вострикова.

«Я думаю, полностью справедливо. По поводу этих фигурантов дела, полностью доказана их вина. По поводу охранника, допустим, который прикидывается у нас невинной овечкой, это все-таки начальник смены, надо понимать, который просто выбежал спасать свою жизнь, не организовал ни эвакуацию, ни пожарных не встретил, кнопку эту постоянно отключал», — сказал Востриков.

Кемеровский суд вынес приговор руководству и работникам торгового центра. Они получили тюремные сроки от 5,5 до 14 лет.