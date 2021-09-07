Потерявшихся рыбаков из Якутии продолжили искать в Иркутской области

Двое рыбаков из Якутии потерялись десять дней назад. На данный момент поиски продолжаются. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Поисками занимаются волонтеры и родственники. Сотрудники службы спасения заявили, что знают, где находятся мужчины. Они заверили поисковиков, что на данный момент мужчины «рыбачат, отдыхают».

Родственница одного из пропавших отметила, что рыбаки оставили дома всю технику, включая мобильные телефоны. У одного из них, пенсионера, не было с собой даже навигатора, передали «Известия».