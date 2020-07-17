Потерявшиеся под Петербургом девочки прошли 10 километров в поисках дома

Потерявшиеся под Санкт-Петербургом девочки прошли 10 километров в поисках дороги домой. Детей обнаружили сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по городу и Ленинградской области.

Уточняется, в четверг, 16 июля, примерно в 14:00 шестилетняя девочка, которая живет в Гатчинском районе, пошла в гости к своей восьмилетней подруге. Спустя время родители обнаружили, что ушедшие гулять девочки не вернулись домой.

Детей нашли в городе Коммунар около половины седьмого вечера. Как выяснили представители правопорядка, они заблудились и прошли примерно 10 километров, информирует ИА «Невские новости».

Девочек передали в отделение полиции. Родителей оповестили об их местонахождении. С детьми все в порядке.