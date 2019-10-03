Потерявшегося в тувинской тайге мальчика нашли живым спустя 5 дней

Ребенка, пропавшего в тайге Тувы пять дней назад, удалось найти. 12-летний мальчик выжил, но находится в тяжелом состоянии. Его доставят в больницу бортом санавиации.

Подростка обнаружили в пяти километрах от избушки, от которой он самостоятельно пошел в сторону села Ий Тоджинского района. Мальчик сидел под лиственницей, сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Тыва.

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Ребенок потерялся 29 сентября. Вместе с отцом и другими знакомыми он отправился собирать кедровые орехи и решил вернуться в село в первой половине дня. Его отсутствие местные жители заметили около 14:00 и организовали поиски. Результата они не дали.

К поисковой операции подключились полицейские, сотрудники Следственного комитета и спасатели — всего более 150 человек. Искали школьника при помощи аэромобильной техники.

Мероприятия осложнялись тем, что лес в этой местности густой и трудно проходимый. В нем также водятся дикие звери.

После исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Сейчас его расследование продолжается.