Потерявшегося в горах туриста спасли в Карачаево-Черкесии
Мужчина заблудился в горах Архыза в Карачаево-Черкесии. В результате его пришлось искать спасателям.
Мужчина приехал в отпуск из Санкт-Петербурга. Он отправился по маршруту на хребет Абишира-Ахуба. Через некоторое время его потеряли родственники, так как он перестал выходить на связь.
На поиски отправились две группы спасателей. Туриста нашли на перевале Федосеева. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали его в Архыз и отправили в больницу.
Уточняется, что поиски осложнялись сильными снегопадом и ветром.
Ранее двух альпинистов, пострадавших при экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Еще двух участников похода перевели из реанимации в обычную палату.
Из реанимации в обычную палату перевели гида из Карачаево-Черкесии, а также альпиниста из Санкт-Петербурга с переломом ноги.
В Минздраве КБР отметили, что в состоянии всех пострадавших прослеживается положительная динамика.