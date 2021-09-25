Потерявшегося в горах туриста спасли в Карачаево-Черкесии

Мужчина заблудился в горах Архыза в Карачаево-Черкесии. В результате его пришлось искать спасателям.

Мужчина приехал в отпуск из Санкт-Петербурга. Он отправился по маршруту на хребет Абишира-Ахуба. Через некоторое время его потеряли родственники, так как он перестал выходить на связь.

На поиски отправились две группы спасателей. Туриста нашли на перевале Федосеева. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали его в Архыз и отправили в больницу.

Уточняется, что поиски осложнялись сильными снегопадом и ветром.

Ранее двух альпинистов, пострадавших при экспедиции на Эльбрусе, выписали из больницы. Еще двух участников похода перевели из реанимации в обычную палату.

Из реанимации в обычную палату перевели гида из Карачаево-Черкесии, а также альпиниста из Санкт-Петербурга с переломом ноги.

В Минздраве КБР отметили, что в состоянии всех пострадавших прослеживается положительная динамика.