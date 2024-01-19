Происшествия 19 января 2024, 09:26 Потерявшаяся в Красноярском крае девочка едва не замерзла на дороге Полицейские в Красноярском крае спасли замерзающую на дороге девочку

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Полиция в Ирбейском районе Красноярского края нашла четырехлетнюю девочку, которая потерялась во время катания с горок. Ребенок едва не замерз. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Идущую по дороге в сторону леса девочку заметили патрульные. Малышка от страха не смогла рассказать, где живет и только назвала свое имя. Правоохранители заметили, что из-за сильного мороза у ребенка отморожены руки.

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Пострадавшую доставили в больницу, у нее диагностировали отморожение пальцев первой стадии. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Позднее полиция установила личность матери ребенка. Когда с женщиной связались, она объяснила, что отпустила девочку на улице вместе со старшим братом и сестрой.

Сама же она осталась дома вместе с младшим ребенком. Потеряв сестру, старшие дети вернулись домой и рассказали обо всем матери. Правоохранители напомнили женщине об ответственности за оставление ребенка без присмотра.

Ранее в Челябинской области школьник получил обморожение лица, пока стоял на остановке в ожидании автобуса.