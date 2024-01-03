Происшествия 03 января 2024, 05:18 Потерявшаяся собака напала на девочку в Томске Семилетняя девочка пострадала от нападения потерявшейся собаки в Томске РИА «Новости»

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Породистая собака напала на семилетнюю девочку в Томске. Ребенок сильно пострадал, его доставили в больницу, сообщил РЕН ТВ.

Нападение случилось в переулке Карпова. Собака породы хаски напала на девочку. Ребенку помог мужчина, который чистил автомобиль от снега неподалеку. Он отогнал пса щеткой. Судя по ошейнику, собака потерялась.

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