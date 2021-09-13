Авиакомпания заявила, что пилот рухнувшего под Иркутском самолета потерял видимость

Представитель авиакомпании «СиЛА», самолет которой потерпел крушение в Иркутской области, сообщил, что пилот перед жесткой посадкой потерял видимость. Слова специалиста привело издание «Известия».

«Самолет потерял видимость, заход на второй круг, пропал с радаров», — рассказали в авиакомпании.

Людей увозили с места авиакатастрофы на лодках. Известно, что самолет жестко сел на острове, в крушении погибли четверо. По последним данным, 12 пострадавших уже доставили в больницу. Власти региона заявили, что родственникам жертв и раненых окажут всю необходимую помощь.

Все произошло 12 сентября. Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от аэродрома в Казачинске в Иркутской области. На его борту было 16 человек. Жертвой крушения стал в том числе командир воздушного судна.

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин предположил, что причиной аварии могло стать отключение навигационной системы. По его словам, самолет два раза пытался зайти на посадку. Сейчас рассматриваются разные версии случившегося.

Самолет, который потерпел крушение, выпустили в 2014 году. Он прошел все техосмотры.