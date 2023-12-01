Эксклюзив 01 декабря 2023, 11:13 Потерял сознание. Появились подробности падения мужчины в восьмиметровый котлован в Москве Сотрудник «Мосводоканала» потерял во время работы сознание и упал в котлован РИА «Новости»

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На Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе Москвы сотруднику «Мосводоканала» стало плохо во время работы в колодце. Он потерял сознание и рухнул в восьмиметровый котлован, сообщил источник «360».

По его данным, ЧП произошло утром 1 декабря в районе Хорошево-Мневники в 24-этажном здании. Пострадавший уже пришел в себя, его осматрели врачи скорой помощи.

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