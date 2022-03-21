Потасовка со стрельбой произошла в Ленобласти

Потасовка со стрельбой из ружья произошла в Колпино Ленинградской области. Пострадавших нет, сообщили «Невские новости».

О драке в полицию сообщила местная жительница. Полицейские задержали одного из мужчин, предположительно, участвовавшего в потасовке. После этого в полицию обратился другой мужчина, объявивший себя пострадавшим. Он рассказал, что задержанный якобы выстрелил из ружья три раза, один раз попав в него и прострелив его куртку.

Дома у подозреваемого полицейские обнаружили три ружья, приклад, многочисленные разрешения на оружие, большие запасы патронов и охотничий билет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».