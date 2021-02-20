Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

Авария в цеху Норильской обогатительной фабрики вызвана грубым нарушением техники и норм безопасности. Такое заявление сделал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Руководитель фабрики отстранен от работы.

«Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим», — отметил Потанин. Его процитировало РИА «Новости».

Потанин добавил, что компания уделяет большое внимание вопросам безопасности, число аварий со смертельными случаями или в потерей трудоспособности уменьшается.

Случившиеся обрушение на Норильской обогатительной фабрике показало, что усилия недостаточны. В связи с этим «Норникель» ужесточит требования безопасности. Потанин подчеркнул, что компания несет всю ответственность за произошедшее.

В ночь на 20 февраля здание одного из цехов фабрики обрушились. Два человека самостоятельно выбрались из-под завалов, еще нескольких вытащили спасатели. По последним данным, три человека погибли. Остальные находятся в больницах в тяжелом состоянии.

ЧП случилось во время ремонтных работ по укреплению конструкций. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин произошедшего. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.