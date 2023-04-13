Происшествия 13 апреля 2023, 11:43 Посылку с костями прислали в посольство Франции в Москве «Известия»: посольство Франции в Москве получилось посылку с костями Википедия

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Посольство Франции в Москве получило посылку, в которой находились кости, сообщили «Известия». По данным источника издания, содержимое обнаружили, когда проверяли бандероль сканером.

ЧП произошло 12 апреля, уточнил собеседник газеты. По его словам, кости, предположительно, принадлежали мелкому животному или птице. Они лежали в белом пакете. Отправителем был указан продюсер Пьера Нотарианни из Италии, который скончался в 2006 году.

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Источник добавил, что бандероль вынесли за пределы посольства и вызвали сотрудников полиции.

Издание отметило, что зимой 2022 года в посольство присылали посылку с двумя банками. В них были паук и мертвая мышь. На место также вызвали правоохранителей.

Летом дипмиссия получила бандероль с костями, 11 бахилами и письмом на французском языке. В качестве отправителя также значился Нотарианни.