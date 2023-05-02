Происшествия 02 мая 2023, 13:13 Посылку с четырьмя автоматами Калашникова прислали на почту во Внуково «112»: посылку с автоматами Калашникова доставили в почтовое отделение во Внуково РИА «Новости»

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Посылку с оружием доставили в почтовое отделение во Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Кто-то решил отправить четыре автомата Калашникова», — указано в сообщении.

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На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб, посылку изъяли. Автоматы отправили на экспертизу, чтобы определить, боевое это оружие или нет.

По данным канала, визуальный осмотр показал, что автоматы пригодны к стрельбе. Тем временем полицейские выясняют, кто отправил посылку и кому предназначалось оружие.

Ранее сообщалось, что гранату обнаружили в московском микрорайоне Южное Бутово у площадки для выгула собак. О находке местные жители сообщили в полицию. По данным Telegram-канала Shot, граната оказалась муляжом.