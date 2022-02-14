Поступившая на филфак СПбГУ американка пропала без вести

Студентка из США, которая в начале февраля поступила в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), пропала без вести. Она перестала выходить на связь с вузом 7 февраля. Девушка выбрала филологический факультет, чтобы изучать русский язык как иностранный.

Администрация СПбГУ 14 февраля обратилась в полицию с заявлением о розыске студентки. Об этом сообщил заместитель ректора университета по безопасности Дмитрий Грязнов в ответ на запросы СМИ в виртуальной приемной СПбГУ. Он подчеркнул, что сотрудники не раз пытались связаться со студенткой, однако так и не смогли.

«До настоящего времени Уэллс на связь с представителями СПбГУ не выходила, ее местонахождение неизвестно, в данной связи в правоохранительные органы направлено заявление на организацию розыска иностранного гражданина», — процитировал его ТАСС.

В Санкт-Петербург девушка приехала 28 января. Она лично посетила СПбГУ 3 февраля, чтобы заключить договор на обучение. Американка выбрала для себя программу «Русский язык как иностранный. Основной курс».