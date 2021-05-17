Постройки на тысяче «квадратов» загорелись в селе на Урале. Фото

Крупный пожар произошел на Урале, в селе Логиново, где загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, сообщили в управлении МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 08:27 (06:27 по московскому времени). Спасатели эвакуировали из близлежащих домов 14 жильцов, в том числе шесть человек были выведены из зданий непосредственно огнеборцами.

Пожарным удалось предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома. В 09:42 пламя было локализовано. В тушении задействовали восемь единиц техники и 18 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

В Иркутской области ранее в результате пожара в деревне Большая Заимка погибли две девочки двух и четырех лет. Они находились в частном доме, в котором случилось возгорание. Прокуратура завела дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Приморье в поселке Лучегорск ранее загорелся частный деревообрабатывающий цех. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пострадали три человека.