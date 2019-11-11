Маловероятно, что выпавшая из окна женщина могла страдать послеродовой депрессией. Такое мнение высказала психолог Наталья Винниченко в разговоре с «360». По ее мнению, у погибшей до рождения второго ребенка, вероятно, существовали проблемы с психикой. Она также назвала признаки постродовой депрессии.

Депрессия среди многоэтажек. Главное о гибели москвички, выпавшей из окна с двумя детьми Подробнее

«Вряд ли это была постродовая депрессия. Это [Роскомнадзор] поведение. Депрессия — это когда человек лежит и ничего не хочет. Это что воля, что неволя. Когда у него есть энергия спрыгнуть с двумя детьми — это [Роскомнадзор] поведение. Скорее всего, у нее и до родов были какие-то проблемы с психикой. Постродовая депрессия могла усилить это состояние. Но родовая депрессия не могла явиться причиной того, что произошло», — сказала Винниченко.

По словам эксперта, симптомами постродовой депрессии являются слабость, отсутствие энергии, цели в жизни, бессонница, ощущение беспомощности.

«Клиническая депрессия диагностируется в том случае, если человек не выходит из дома. Ему все равно, поел он или не поел, помылся он или не помылся. Он находится в стояние беспомощности, бессилия», — заявила она.

Винниченко считает, что при первых признаках депрессии близкие могут помочь человеку.

После родов у женщины, когда она кормит грудью, вырабатывается большое количество окситоцина. У нее окситоцин дает желание заботиться о детях. Постродовая депрессия связана с тем, что у нее огромное желание заботиться, но она не справляется с этим, у нее нет сил Наталья Винниченко.

Собеседница «360» уточнила, что когда рождается первый ребенок, женщина не знает, как это делать. У нее появляются страх и тревожность за то, что она не сможет дать малышу то, что она должна дать.

Утром 11 ноября женщина и двое ее детей выпали с девятого этажа жилого дома в Москве. Мама и малыш скончались на месте. Старший ребенок остался жив. За его жизнь борются врачи. По сведениям СМИ, женщина страдала послеродовой депрессией.