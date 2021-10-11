Пострадавшую в ДТП с участием Собчак перевезут на лечение в Москву

Одну из пострадавших в ДТП в Сочи, в которое попала Ксения Собчак, вскоре перевезут в Москву. Ее состояние несколько улучшилось, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

Собеседница агентства сообщила, что состояние выжившей пассажирки незначительно улучшилось и сейчас оно позволяет транспортировать ее на самолете в ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко» в Москве.

Ранее Собчак писала в своем Telegram-канале, что у потерпевшей множество травм, в том числе головы, и что ей удалили селезенку.

Машина, в которой ехала телеведущая, 9 октября выехала на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной. Произошло лобовое столкновение, в результате которого один из пассажиров во втором автомобиле скончался, еще двоих увезли в больницу.

СМИ писали, что Ксения Собчак уехала с места аварии на такси. Источник сообщил РИА «Новости», что потерпевшей в этой ситуации она не становится. В отношении водителя ведущей возбудили уголовное дело. Он не стал отрицать свою вину и теперь находится под подпиской о невыезде.