Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде перевели на ИВЛ

Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде женщину подключили к аппарату ИВЛ. У пациентки диагностировали 95% ожогов тела, сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.

«Пострадавшую от взрыва газа на улице Гайдара перевели на ИВЛ», — написал Карякин в Stories на своей странице в Instagram.

Ранее он сообщил, что пострадавших при взрыве доставили в ожоговый центр университетской клиники ПИМУ. Обоих пострадавших направили в реанимацию. У женщины обожжено 95% тела, а у мужчины — 35%.

Газовоздушная смесь взорвалась в одном из жилых домов в Нижнем Новгороде утром 2 октября. Из здания эвакуировали 100 человек. Согласно предварительной информации, несущие конструкции дома не пострадали. Квартира располагалась на девятом этаже здания.

В результате взрыва никто не погиб, пострадали два человека. Правоохранители завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас они продолжают выяснять все причины и обстоятельства произошедшего.