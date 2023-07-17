Происшествия 17 июля 2023, 12:54 Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку привезли в Краснодар Замгубернатора Минькова: пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

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Пострадавшую в результате террористического акта на Крымском мосту девочку привезли в больницу в Краснодаре. Об этом в Telegram-канале сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Девочку привезли в реанимацию детской краевой клинической больницы. Специалисты Темрюкской ЦРБ сделали ей томографию, взяли анализы и провели полный осмотр», — написала она.

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Минькова отметила, что ребенок находится в сознании, но пребывает в состоянии средней степени тяжести.

«Девочку проконсультируют ведущие специалисты и определят тактику лечения», — добавила замглавы края.

Ребенок пострадал в результате теракта на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Украинские боевики атаковали мост двумя надводными беспилотниками, в результате чего погибли два взрослых человека.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что ответственность за трагедию лежит на коллективном Западе.