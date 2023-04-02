Происшествия 02 апреля 2023, 16:55 Пострадавшую при обстреле Мелитополя женщину поместили в реанимацию Мэр Мелитополя Данильченко: пострадавшая при обстреле города находится в реанимации РИА «Новости»

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Женщину, получившую тяжелые ранения при обстреле Мелитополя украинскими войсками, прооперировали. Она находится в реанимации. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала мэр города Галина Данильченко.

По словам главы Мелитополя, состояние пострадавшей тяжелое. Сейчас врачи борются за ее жизнь, но дают положительные прогнозы.

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«Врачи дают надежду, что спасут ее жизнь», — сказала Данильченко.

Мэр также рассказала о состоянии других пострадавших. Она отметила, что два человека сейчас находятся в лечебном учреждении. Еще трех выписали.

Вооруженные силы Украины 2 апреля ударили по Мелитополю ракетами «Ольха» с кассетными боеприпасами, а также снарядами из РСЗО HIMARS. В результате ранения разной степени получили шесть человек. Повреждения получили многоквартирный жилой дом на улице Западно-Линейной и локомотивное депо.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ ударили по Мелитополю кассетными боеприпасами для большего числа жертв.