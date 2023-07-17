Происшествия 17 июля 2023, 08:26 Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставят в больницу бортом санавиации Борт санавиации готовят для госпитализации пострадавшей на Крымском мосту девочки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Девочку, пострадавшую во время ЧП на Крымском мосту, доставят в больницу бортом санавиации. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Восстановление ребенок будет проходить в краевом лечебном учреждении. По данным регионального Минздрава, у пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму. Она находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители девочки погибли. Данные об этом ранее подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, когда разрешат врачи, пострадавшего ребенка перевезут в регион для оказания дальнейшей помощи.

«Эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь», — подчеркнул Гладков.

Сейчас паромная переправа у Крымского моста не работает. Поезда в сообщении с Краснодарским краем идут по графику, а задержанные из-за ЧП составы будут по возможности вводить в расписание.