Происшествия 31 мая 2023, 18:00 Пострадавшую от нападения агрессивного пса в Оренбурге девушку выписали из больницы

Читать 360tv в

В Оренбурге вписали из больницу девушку, на которую набросился бездомный пес. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Как рассказала пострадавшая, она вышла погулять с подругой и собаками. По площадке бегал бездомный пес. Сначала он атаковал самоеда, а потом переключился на девушку Женю. Он укусил ее за щеку, потом опять набросился на питомца. Пострадавшая стала отбивать домашнего пса, и ей достался еще один укус.

Реклама

В итоге Жене и ее подруге удалось сбежать и спрятаться в подъезде. Сейчас укушенную девушку выписали, но проблема не решилась. У домов на улице Рокоссовского по-прежнему живет стая собак, которые терроризируют местных жителей.

Авторы: