Пострадавшую после падения с батута в Барнауле девочку подключили к ИВЛ

Одну из пострадавших в Барнауле на батуте девочек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Она находится в тяжелом состоянии.

Состояние другой пострадавшей девочки также оценивается, как тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

«Обе в тяжелом состоянии в отделении реанимации Больницы скорой медицинской помощи. Одна девочка на ИВЛ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее батут в Барнауле, когда на нем играли дети, лопнул. В мэрии заявили, что аттракцион перевернулся из-за порыва ветра. По словам местных жителей, в результате двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные рельсы. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проверку по данному инциденту проводит прокуратура. Власти Алтайского края сообщили о внеплановой проверке аттракционов в связи с происшествием.