Происшествия 31 июля 2023, 11:27 Пострадавшими в ДТП с участием двух иномарок в Кемерове стали четыре человека

Читать 360tv в

ДТП с участием автомобилей BMW X5 и Mitsubishi произошло вечером 30 июля на проспекте Октябрьский в Кемерове. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по городу.

Девушка, управляя BMW X5, при повороте налево не уступила дорогу Mitsubishi, за рулем которого находился 24-летний водитель. От удара вторую иномарку отбросило на бордюр, а после — на металлическое пешеходное ограждение.

Реклама

В результате аварии пострадали оба водителя, а также 31-летний мужчина, находившийся в BMW X5, и 28-летний пассажир Mitsubishi. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.