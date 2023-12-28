Происшествия 28 декабря 2023, 16:56 Пострадавшими в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Ленобласти стали 13 человек

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В Гатчинском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, в котором пострадали 13 человек. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, автобус вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Авария произошла на 2-м километре автодороги «подъезд к поселку Коммунар». Водителя автобуса госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больницу в состоянии средней тяжести попали 12 пассажиров. Проводится проверка.

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