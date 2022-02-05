Пострадавшими при столкновении машин на МКАД стали двое детей

Столкновение двух автомобилей произошло на 54 километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, в ДТП пострадали один взрослый и двое детей.

По данным источника мальчика 12 лет и девочку девяти лет с места аварии забрала скорая. Для госпитализации пострадавшего мужчину спасатели сначала деблокировали, а после передали врачам. По предварительным данным, у него диагностировали перелом позвоночника.

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале уточнил, что на 54-м километре МКАД в стоящий на месте автомобиль врезалась другая машина. На месте работают оперативные службы. Для движения недоступны три из пяти полос в сторону Сколковского шоссе.