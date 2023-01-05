Происшествия 05 января 2023, 16:47 Пострадавшими при пожаре в многоэтажке в Чебоксарах стали 17 человек ТАСС: восемь детей и девять взрослых пострадали при пожаре в Чебоксарах

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Пожар в квартире многоэтажного дома в Чебоксарах потушили. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС. ТАСС со ссылкой на экстренные службы Чувашии уточнил, что в результате происшествия пострадали 17 человек, в том числе восемь детей.

«При пожаре пострадали 17 человек, из них восемь детей и девять взрослых. Все дети отправлены в больницу, двое в тяжелом состоянии. Что касается взрослых, то восемь госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение», — заявил собеседник агентства.

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Еще 40 человек эвакуировали из горящего дома при помощи автолестниц, часть жителей вывели сотрудники газодымозащитной службы. Всех спасенных разместили в техникуме строительства и городского хозяйства.

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Представитель экстренных служб добавил, что огонь распространился на площади 30 квадратных метров. В данный момент пожар потушили.

Глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале подчеркнул, что все пострадавшие получили необходимую помощь. Для ликвидации пожара задействовали оперативные службы. В причинах возникновения огня разберутся следователи. Николаев добавил, что взял ситуацию под личный контроль.