Происшествия 22 июля 2023, 20:13 Пострадавшим в Луге при обрушении моста пообещали помощь Власти Ленобласти взяли под контроль медицинскую помощь при обрушении моста в Луге

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Оказание медицинской помощи получившим травмы при обрушении моста во время фольклорного фестиваля «Ольгины берега» в Луге взял под контроль комитет по здравоохранению Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Власти уточнили, что при обрушении моста от полученных травм погиб один человек, троих в состоянии средней тяжести отправили в Лужскую межрайонную больницу, еще двоим понадобилась помощь медиков.

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Врачи заявили, что угрозы жизни для находящихся на обследовании нет.

Обрушение деревянного моста через сухую канаву в Луге произошло в субботу, 22 июля. Региональный главк СК после гибели одного пострадавшего завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура региона показала на видео место происшествия. На опубликованных кадрах деревянный мост с металлическими перилами сложился пополам.