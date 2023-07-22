22 июля 2023, 20:13
Пострадавшим в Луге при обрушении моста пообещали помощь
Власти Ленобласти взяли под контроль медицинскую помощь при обрушении моста в Луге
Оказание медицинской помощи получившим травмы при обрушении моста во время фольклорного фестиваля «Ольгины берега» в Луге взял под контроль комитет по здравоохранению Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Власти уточнили, что при обрушении моста от полученных травм погиб один человек, троих в состоянии средней тяжести отправили в Лужскую межрайонную больницу, еще двоим понадобилась помощь медиков.
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Врачи заявили, что угрозы жизни для находящихся на обследовании нет.
Обрушение деревянного моста через сухую канаву в Луге произошло в субботу, 22 июля. Региональный главк СК после гибели одного пострадавшего завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Прокуратура региона показала на видео место происшествия. На опубликованных кадрах деревянный мост с металлическими перилами сложился пополам.
СК РФ
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