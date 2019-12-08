Пострадавшим в ДТП в Нижнем Новгороде выплатят компенсации

Заместитель нижегородского губернатора Андрей Гнеушев навестил пострадавших. Их отправили на лечение в детскую областную больницу. Он встретился с родными школьников, врачами, а также с семьей погибшей.

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«Это трагическое происшествие требует от нас особого внимания. Важно, чтобы те, кто пострадал в страшной аварии, смогли как можно быстрее восстановиться от полученных травм, как в физическом, так и психологическом плане», — рассказал вице-губернатор.

Он отметил, что сейчас со школьниками работают местные психологи, а к вечеру ими займутся коллеги из института имени Сербского, которые уже едутв Нижний Новгород. По его словам, министерству здравоохранения региона поручено курировать состояние каждого из пострадавших. За ними присмотрят как в больнице, во время лечения, так и после выписки.

Губернатор Глеб Никитин тем временем поручил министру образования, науки и молодежной политики региона Сергею Злобину взять на личный контроль ситуацию с подготовкой девятиклассников к итоговым экзаменам в школе.

«Нам нужно оказать необходимую помощь, чтобы компенсировать отставание от учебного процесса, в том числе проработать вопрос индивидуальных программ подготовки для каждого из пострадавших ребят», — отметил Никитин.

ДТП с участием школьников произошло в Нижнем Новгороде накануне, 8 декабря. Одноклассников и их взрослых сопровождающих, который направлялись в театр, снес с тротуара неуправляемый автомобиль. Его водитель, по некоторым сведениям, был пьян.