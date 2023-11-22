Происшествия 22 ноября 2023, 17:58 Пострадавшим при столкновении поездов в Ульяновской области не потребовалась госпитализация Ульяновский Минздрав: тяжело пострадавших при столкновении поездов нет

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Пассажиры поезда, пострадавшие при столкновении с тепловозом в Ульяновской области, не нуждаются в госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

«Тяжелых и нуждающихся в госпитализации среди пострадавших нет. <…> Пассажиров, требующих экстренной помощи, пока не было», — уточнили в сообщении.

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Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Пермь — Адлер, столкнулся со стоящим маневренным тепловозом на станции Бряндино. Помощь медиков понадобилась 25 людям. Серьезных травм никто не получил. Следователи возбудили уголовное дело.

Кадры с последствиями лобового столкновения пассажирского состава и маневренного поезда в Ульяновской области оказались в распоряжении «360». Судя по видео, передняя часть пассажирского поезда получила сильные повреждения.

Ранее в Свердловской области поезд попал в ДТП с участием легковушки и проследовал дальше от места аварии.