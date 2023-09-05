05 сентября 2023, 09:41
Пострадавшим от паводка в Приморье одобрили выплаты на 630 миллионов рублей
Власти Приморского края направили более 17 тысяч выплат пострадавшим от ЧС
Более 17 тысяч заявлений на выплаты пострадавшим от паводков одобрили власти Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Всего на выплаты руководство направило более 634 миллионов рублей. В зависимости от ущерба пострадавшие могут получить от государства компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей. Приморцы подали более 400 заявлений на капитальный ремонт, около четырех тысяч — о полной утрате имущества первой необходимости и 3647 — о частичной утрате.
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Ранее Приморский край подвергся сильным паводкам, некоторые реки вышли из берегов. В результате природных катаклизмов пострадали многие жилые дома. В регионе объявили режим ЧС, который продлится не меньше двух месяцев. В связи с этим правительство решило перенести новый учебный год в школах на 11 сентября.
Глава региона заявил, что для восстановления инфраструктуры от последствий паводков потребуется несколько месяцев. Паводки нарушили транспортное сообщение между 18 населенными пунктами.
Паводки
Приморье
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