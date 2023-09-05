Происшествия 05 сентября 2023, 09:41 Пострадавшим от паводка в Приморье одобрили выплаты на 630 миллионов рублей Власти Приморского края направили более 17 тысяч выплат пострадавшим от ЧС РИА «Новости»

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Более 17 тысяч заявлений на выплаты пострадавшим от паводков одобрили власти Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего на выплаты руководство направило более 634 миллионов рублей. В зависимости от ущерба пострадавшие могут получить от государства компенсацию от 10 до 100 тысяч рублей. Приморцы подали более 400 заявлений на капитальный ремонт, около четырех тысяч — о полной утрате имущества первой необходимости и 3647 — о частичной утрате.

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Ранее Приморский край подвергся сильным паводкам, некоторые реки вышли из берегов. В результате природных катаклизмов пострадали многие жилые дома. В регионе объявили режим ЧС, который продлится не меньше двух месяцев. В связи с этим правительство решило перенести новый учебный год в школах на 11 сентября.

Глава региона заявил, что для восстановления инфраструктуры от последствий паводков потребуется несколько месяцев. Паводки нарушили транспортное сообщение между 18 населенными пунктами.