Происшествия 20 декабря 2023, 15:37 Пострадавшим от падения льда с крыши военкомата в Люберцах оказали медпомощь Минздрав Подмосковья заявил о четырех пострадавших при падении льда в Люберцах РИА «Новости»

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Упавший лед с крыши военкомата в городском округе Люберцы травмировал четырех человек. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В ведомстве уточнили, что один из пострадавших от госпитализации отказался. Остальных сотрудники скорой помощи забрали в больницу. В медицинском учреждении по результатам осмотра врачи установили, что два человека находятся в тяжелом состоянии и средней тяжести. Третий пациент после осмотра оставаться больнице не захотел.

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На место происшествия прибыли следователи для проведения процессуальной проверки. В ходе работы криминалисты намерены установить все обстоятельства падения снега и принять решение о заведении уголовного дела.

Собственную проверку своевременности очистки кровли военкомата от снега и наледи организовала подмосковная прокуратура.