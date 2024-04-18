Происшествия 18 апреля 2024, 13:29 Пострадавший в пожаре под Тюменью мужчина скончался в карете скорой помощи

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Пожар в многоквартирном доме Тобольска унес жизнь мужчины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Тюменской области.

Пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. Задымление наблюдалось в общем коридоре на шестом этаже здания. На место направили 12 спасателей и три единицы техники.

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Сотрудники ведомства вывели на улицу 29 человек. Один из эвакуированных скончался в карете скорой помощи. Организована проверка.