Происшествия 10 июля 2023, 11:03 Пострадавший в конфликте с участием Понасенкова скончался — СМИ «Известия»: пострадавший в конфликте с участием Понасенкова Олег Дибров умер в больнице

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Гендиректор юридической компании Олег Дибров, пострадавший во время конфликта с участием историка и блогера Евгения Понасенкова*, скончался. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Дибров скончался в больнице», — сказал собеседник издания.

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Пострадавший пролежал в коме больше месяца. Все это время он находился в критическом состоянии.

Конфликт, после которого Диброва госпитализировали, случился в начале июня. По словам Понасенкова*, они с приятелем прогуливались по арбатским переулкам, когда к ним начал приставать пьяный мужчина.

«Грязный, волосы до плеч. И не давал проходу, оскорблял», — отметил историк.

Блогер заявил, что Дибров не узнал его и просто хамил всем подряд. Поскольку мужчина не давал пройти, приятель Понасенкова* оттолкнул пьяного, а тот оступился и упал, пояснил историк. Блогер сообщил, что сам вызвал полицию на место происшествия.

*Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.