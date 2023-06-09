Происшествия 09 июня 2023, 10:58 Пострадавший в драке с Понасенковым впал в кому — СМИ РЕН ТВ: упавший после встречи с Понасенковым мужчина впал в кому РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мужчина, которого толкнул на Арбате историк Евгений Понасенков*, впал в кому. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Мужчина <…> находится в коме», — уточнили в сообщении.

Реклама

Ранее телеканал опубликовал фотографию пострадавшего 55-летнего Олега Д. — генерального директора юридической компании. Друзья охарактеризовали мужчину, как адекватного нормального человека, который максимум, что может себе позволить — выпить бутылку вина.

В среду, 7 июня, стало известно, что Понасенков* попал под полицейскую проверку из-за драки на Арбате. По одной из версий историк мог ударить нетрезвого мужчину.

Позже Понасенков* заявил, что хочет привлечь к ответственности оскорблявшего его «абсолютно маргинального мужчину». Полиция возбудила уголовное дело в отношении историка после конфликта,

* Евгений Понасенков — признан иноагентом в РФ.