09 июня 2023, 10:58
Пострадавший в драке с Понасенковым впал в кому — СМИ
РЕН ТВ: упавший после встречи с Понасенковым мужчина впал в кому
Мужчина, которого толкнул на Арбате историк Евгений Понасенков*, впал в кому. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
«Мужчина <…> находится в коме», — уточнили в сообщении.
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Ранее телеканал опубликовал фотографию пострадавшего 55-летнего Олега Д. — генерального директора юридической компании. Друзья охарактеризовали мужчину, как адекватного нормального человека, который максимум, что может себе позволить — выпить бутылку вина.
В среду, 7 июня, стало известно, что Понасенков* попал под полицейскую проверку из-за драки на Арбате. По одной из версий историк мог ударить нетрезвого мужчину.
Позже Понасенков* заявил, что хочет привлечь к ответственности оскорблявшего его «абсолютно маргинального мужчину». Полиция возбудила уголовное дело в отношении историка после конфликта,
* Евгений Понасенков — признан иноагентом в РФ.
Драки
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Москва 2023
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