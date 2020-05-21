Пострадавший при взрыве в Обнинске сотрудник лаборатории скончался

Сотрудник радиологического медицинского центра в Обнинске умер после пожара в химической лаборатории. Возгорание произошло после взрыва газа.

«79-летний работник (аппаратчик) скончался в больнице. В связи с этим назначена судебно-медицинская экспертиза», — цитирует ТАСС пресс-службу калужского управления Следственного комитета.

Следователи проводят техническое исследование причин возгорания в лаборатории.

Взрыв газа произошел в химической лаборатории МРНЦ имени А. Ф. Цыба в Обнинске 19 мая. Взрывной волны повредило окна и двери в лаборатории на пятом этаже здания.

Погибший мужчина в этот момент находился в лаборатории. Его госпитализировали с ожогами 80% всего тела.

Региональный Следственный комитет заверил жителей, что после взрыва химической и радиационной опасности не имеется.

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба является одним из ведущих в области разработки и применению радиологических методов в лечении онкозаболеваний.