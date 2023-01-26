Происшествия 26 января 2023, 16:37 Пострадавший при взрыве в частном доме в Челябинской области умер в больнице

Читать 360tv в

В Миассе в Челябинской области произошел взрыв газа в частном доме, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщило ИА Nation New со ссылкой на местные СМИ.

Все трое пострадавших получили ожоги, один из них обгорел почти на 90%. Из-за серьезных повреждений его перевезли в больницу Челябинска. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти ему жизнь, но пациент скончался.