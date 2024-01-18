Происшествия 18 января 2024, 09:59 Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер РИА «Новости»: скончался ребенок, пострадавший при взрыве газа в Махачкале

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Один из детей, пострадавших при взрыве газа в частном жилом доме в Махачкале, скончался. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Дагестана.

ЧП произошло утром 18 января на Газопроводной улице. Изначально было известно о пяти пострадавших, трое из которых дети. Всех получивших травмы доставили в больницу.

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В региональном СУ СК указали, что причиной происшествия стала утечка газа. На месте работают следователи и криминалисты. Также проверку начала региональная прокуратура.

В МЧС сообщали, что после взрыва в доме произошел пожар, его ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В здании также выбило окна, других разрушений не зафиксировали.