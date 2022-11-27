Эксклюзив 27 ноября 2022, 21:28 Пострадавший при смертельном ДТП с Kia ребенок получил сотрясение мозга — источник Источник «360»: пострадавший при смертельном ДТП с Kia ребенок получил сотрясение мозга РИА «Новости»

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Годовалый ребенок пострадал при смертельной аварии на северо-западе Москвы. Предварительно, врачи диагностировали у него сотрясение. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в больницу. Там ему поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга.

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Черная иномарка Kia наехала на мать с двумя детьми вечером в воскресенье, 27 ноября. Авария произошла на улице Свободы. Как заявили в столичном Дептрансе, водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где автомобиль сбил пешеходов, а затем перевернулся.

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Позже сообщили, что мать детей скончалась. Один из пострадавших детей умер в скорой помощи по дороге в медучреждение. Второго ребенка экстренно госпитализировали. За рулем Kia сидела 37-летняя женщина. Она утверждает, что перед ДТП потеряла сознание. Ей предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Прокуратура взяла ход проверки под свой контроль. Все обстоятельства смертельной аварии продолжают выяснять.