Пострадавший при пожаре подросток смог сам покинуть вспыхнувшую квартиру в Екатеринбурге

Подросток, который пострадал при пожаре в девятиэтажке Екатеринбурга, находится под присмотром врачей. Юноша получил несильные ожоги и чувствует себя неплохо, рассказал «360» знакомый с ситуацией источник.

Подросток 17 лет жил именно в той квартире, где начался пожар. Юноша спал и проснулся от запаха гари. Сначала он открыл окно, позвал на помощь, а потом самостоятельно покинул жилое помещение.

В квартире, по словам источника, с подростком находились мама и отчим. Женщина, по имеющимся данным, погибла. К подростку в больницу уже приходил родной отец — вместе они не живут три года. Лично увидеться с пострадавшим ему не разрешили — только передать необходимые вещи.

Всего при пожаре пострадали девять человек. Из дома эвакуировали 90 жителей. Восемь жильцов погибли: отравились угарным газом. Среди них есть ребенок. Мама девочки во время пожара просила в социальных сетях о помощи.

Возгорание, считают в прокуратуре, могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. После трагедии следователи возбудили уголовное дело.