Пострадавший при пожаре на нефтебазе «Грушовая» скончался в больнице

Один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе «Грушовая» под Новороссийском скончался в больнице. Остальных доставят на лечение в краснодарский НИИ-ККБ1.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили «Интерфаксу», что пострадавший скончался в больнице № 1 Новороссийска. Ранее медики говорили, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

«Специалистами принято решение о переводе пяти пациентов в НИИ-ККБ1. В настоящее время один пострадавший уже доставлен вертолетом в больницу Краснодара», — сообщили в министерстве и уточнили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Новороссийске Подробнее

Пожар на нефтебазе «Грушовая» АО «Черномортранснефть» произошел 7 ноября в 09:04. По предварительным данным, произошло возгорание газовоздушной смеси, когда подрядная организация проводила работы на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара объемом десять тысяч кубометров. Возгорание было ликвидировано в течение получаса.

В Сети опубликовано видео. На кадрах виден момент взрыва.