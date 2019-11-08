  • Пострадавший при пожаре на нефтебазе «Грушовая» скончался в больнице

    08 ноября 2019, 08:55

    Юлия Булыгина

    Один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе «Грушовая» под Новороссийском скончался в больнице. Остальных доставят на лечение в краснодарский НИИ-ККБ1.

    В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили «Интерфаксу», что пострадавший скончался в больнице № 1 Новороссийска. Ранее медики говорили, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

    «Специалистами принято решение о переводе пяти пациентов в НИИ-ККБ1. В настоящее время один пострадавший уже доставлен вертолетом в больницу Краснодара», — сообщили в министерстве и уточнили, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Пожар вспыхнул на нефтебазе в Новороссийске

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    Пожар на нефтебазе «Грушовая» АО «Черномортранснефть» произошел 7 ноября в 09:04. По предварительным данным, произошло возгорание газовоздушной смеси, когда подрядная организация проводила работы на манифольдном колодце подземного железобетонного резервуара объемом десять тысяч кубометров. Возгорание было ликвидировано в течение получаса.

    В Сети опубликовано видео. На кадрах виден момент взрыва.