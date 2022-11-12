Происшествия 12 ноября 2022, 21:30 Пострадавший при падении Су-34 в Ейске ребенок останется в больнице — оперштаб Оперштаб: пострадавший при падении Су-34 в Ейске ребенок в больнице в тяжелом состоянии РИА «Новости»

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Пострадавший при падении бомбардировщика Су-34 в Ейске ребенок все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

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Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Его лечение продолжается.

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В середине октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске. Падение самолета произошло во время набора высоты. Разлив топлива при крушении привел к пожару, который перекинулся на рядом стоящую многоэтажку. Всех жильцов эвакуировали, а после осмотра дома многим разрешили вернуться в свои квартиры.

В результате падения бомбардировщика погибли 15 человек. Как сообщили журналисты со ссылкой на источники, причиной случившегося стало попадание в двигатели Су-34 двух чаек. Эксперты нашли останки птиц во время осмотра обломков самолета.