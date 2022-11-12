12 ноября 2022, 21:30
Пострадавший при падении Су-34 в Ейске ребенок останется в больнице — оперштаб
Оперштаб: пострадавший при падении Су-34 в Ейске ребенок в больнице в тяжелом состоянии
Пострадавший при падении бомбардировщика Су-34 в Ейске ребенок все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Из больницы Кубани выписали еще одного пострадавшего при ЧС в ЕйскеНа сегодняшний день в медицинских учреждениях остается один пациент: в детской краевой клинической больнице — ребенок в тяжелом состоянии», — заявили в оперштабе.
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Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Его лечение продолжается.
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В середине октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во двор жилого дома в Ейске. Падение самолета произошло во время набора высоты. Разлив топлива при крушении привел к пожару, который перекинулся на рядом стоящую многоэтажку. Всех жильцов эвакуировали, а после осмотра дома многим разрешили вернуться в свои квартиры.
В результате падения бомбардировщика погибли 15 человек. Как сообщили журналисты со ссылкой на источники, причиной случившегося стало попадание в двигатели Су-34 двух чаек. Эксперты нашли останки птиц во время осмотра обломков самолета.
Дети
Су-34 упал на жилой дом в Ейске
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