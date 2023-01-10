Происшествия 10 января 2023, 10:26 Пострадавший при крушении Ан-2 в НАО находится в крайне тяжелом состоянии — Минздрав Минздрав: двое пострадавших при крушении Ан-2 в НАО находятся тяжелом состоянии

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Двое пострадавших при крушении Ан-2 в НАО находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Об этом сообщили работники пресс-службы федерального Минздрава. Их процитировал ТАСС.

«Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — сообщили они.

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Еще четверо человек находятся в состоянии средней тяжести. Также известно, что еще трое пострадавших двоих детей получили травмы легкой степени тяжести.

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Все 10 человек, находившихся на борту упавшего Ан-2, находятся в амбулатории поселка Каратайка.

Также сотрудники Минздрава рассказали, что к пострадавшим Из Нарьян-Мара вылетели два вертолета санитарной авиации с бригадой медиков. Они окажут необходимую помощь. Также медики оценят состояние пострадавших и примут решение об их переводе в окружную больницу Нарьян-Мара. При необходимости организуют телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.