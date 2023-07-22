Происшествия 22 июля 2023, 02:07 Пострадавший при ЧП с катером в Финском заливе умер в больнице СК: пострадавший при затоплении катера в Финском заливе скончался в больнице Северо-Западная транспортная прокуратура

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Пострадавший при затоплении катера «Карвер-41» в Финском заливе человек умер в больнице, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«В результате затопления людей спасли и доставили на берег, одного человека с телесными повреждениями доставили в лечебное учреждение, где он в последующем скончался», — указали в сообщении.

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Катер затопило в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, происшествие могло случится из-за лопнувшей выхлопной трубы судна. В общей сложности на маломерном судне в момент происшествия находилось девять человек.

Транспортная прокуратура взяла на контроль расследование, а также проверит обстоятельства происшествия. По предварительным данным, на борту судна находились пять человек. Разлива нефтепродуктов не произошло.