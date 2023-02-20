Эксклюзив 20 февраля 2023, 12:10 Пострадавший после взрыва посылки подъезд в Троицке поставили под охрану Неизвестный прислал жительнице Троицка посылку со взрывчатым веществом; у девушки ожог

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Жительницу Троицка доставили в больницу имени Склифосовского после вскрытия посылки от неизвестного. Кадры с места ЧП попали в распоряжение «360».

На них видно, что на месте обнаружения опасной посылки уже работают сотрудники экстренных служб — медики, а также сотрудники полиции и ФСБ. На улице, где живет девушка, стоит несколько машин из экстренных служб.

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Сам подъезд поставили под охрану. Около него дежурят сотрудники полиции. Вход в подъезд перекрыт специальной лентой.

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«Самодельное зажигательное пиротехническое устройство направили в подарок девушке», — описал находку сотрудник ФСБ в беседе с «360».

Работники правоохранительных органов уже осмотрели место происшествия и нашли рядом с подъездом девушки бутылки с зажигательной смесью.

По предварительным данным, девушка нашла коробку со взрывчатым веществом на скамейке около дома. На посылке было написано имя пострадавшей. Данные об отправителе отсутствовали.

Девушка забрала посылку и открыла ее только в подъезде. Сразу после этого раздался взрыв и начался пожар. Пламя оперативно потушили. Сама пострадавшая получила ожог лица. Степень травмы пока неизвестна.

Прибывшие на место ЧП медики доставили девушку в медучреждение на машине реанимации. Текущее состояние пострадавшей не уточняется.

По предварительной информации, опубликованной в Telegram-канале «Новости Москвы», посылку отправили дочери Сергея Трусова — коммерсанта, занимающегося консультациями. Однако достоверность этой информации пока официально не подтверждена.